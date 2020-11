Un ex viola ci crede! “La Fiorentina può arrivare in finale di Coppa Italia”

Ospite via Skype della trasmissione Casa Viola, l’ex centrocampista gigliato degli anni ’90 Sandro Cois ha parlato così della Fiorentina attuale: “Schiererei questa squadra con un 4-2-3-1, sicuramente con Amrabat davanti alla difesa. E’ l’unico calciatore della Fiorentina che sa fare benissimo la fase difensiva e lo vedrei bene con accanto un regista. Così come mi piacerebbe vedere Castrovilli trequartista. Ambizioni viola in Coppa Italia? La Fiorentina ha tutte le qualità per andare a giocarsi una finale. A mio avviso è una buonissima squadra che aveva bisogno di un cambio tecnico ed è avvenuto. Nelle partite secche tutto può succedere e mi auguro che la Fiorentina possa vincere un trofeo il prima possibile”.

0 0 vote Article Rating