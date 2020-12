Un ex viola continua a brillare in Turchia

L’ex giocatore della Fiorentina Rachid Ghezzal ha trovato la sua dimensione: il Besiktas. L’algerino dopo un anno da fantasma a Firenze è stato girato in prestito in Turchia e, proprio in Super Lig, si è ritrovato. Sei presenze su altrettante partite ma soprattutto assist precisi e puntuali.

Anche oggi, nella sfida contro il Kasimpasa ha servito Hutchinson per il raddoppio bianconero. Ghezzal è stato sottovalutato a Firenze? Sicuramente il cambio tecnico e il ruolo non hanno favorito la sua partecipazione nel gioco della squadra, ma che avesse degli ottimi spunti l’aveva fatto vedere.