Un ex viola esordisce con l’Atalanta: dopo 6 anni torna in Serie A

Arrivato a Bergamo per sostituire Timothy Castagne, ceduto questo pomeriggio al Leicester, ancora non aveva messo piede in campo neanche un minuto. Questo pomeriggio però, a sei anni dalla sua ultima apparizione in Italia, l’ex difensore della Fiorentina è tornato a giocare in Serie A. Stiamo parlando dell’esterno classe 1992 Cristiano Piccini, fiorentino di nascita, che dopo aver cercato fortuna nelle ultime stagioni all’estero questo pomeriggio ha fatto il suo esordio con la maglia dell’Atalanta. Questo pomeriggio, al 20′ della sfida dei bergamaschi contro lo Spezia, il terzino titolare della “Dea” De Paoli ha dovuto abbandonare il terreno di gioco per un problema muscolare ed è stato sostituito da Gasperini proprio con l’ex Valencia e Sporting Lisbona

