Un ex viola racconta un “tragico” retroscena sul suo ritiro: “E’ nato tutto da quel maledetto Arsenal-Fiorentina, ecco perchè”

Intervistato da TMW, l’ex centrocampista della Fiorentina Sandro Cois ha raccontato un retroscena sul suo ritiro: “Avevo iniziato a capire nell’ultimo anno alla Fiorentina. Ho provato a continuare altri due anni alla Sampdoria e Piacenza ma non riuscivo più a rendere. Non riuscivo neanche più ad allenarmi e giocando in un ruolo comunque fisico mi sono arreso, rinunciando all’ultimo anno di contratto. Tutto è nato da quel maledetto Arsenal-Fiorentina nel 1999 dove ho subito una testata da Tony Adams. Andai all’ospedale a Londra e non videro nulla se non un trauma cranico. Invece io avevo sempre la febbre, allergia agli antinfiammatori e dopo varie visite mi hanno trovato due ernie cervicali, tra cui una anche seria”.