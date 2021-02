Un ex viola sbaglia il rigore… e il Monza perde

Forte battuta di arresto in chiave promozione per il Monza dell’ex Fiorentina, Kevin Prince Boateng. In terra brianzola è corsaro il Pisa che in appena dodici minuti va sullo 0-2 con la doppietta di Palombi.

Nella ripresa, i padroni di casa hanno provato a rientrare anche con l’utilizzo di SuperMario Balotelli.

Al 65’, l’ex viola Boateng chiamato a realizzare un rigore assegnato dal direttore di gara, si è fatto ipnotizzare lasciando il risultato sullo 0-2.

Adesso Empoli e Chievo possono prendere distanza dalla formazione lombarda.