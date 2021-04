Un ex viola stende Alvini e l’Empoli vola sognando la Serie A

L’Empoli colleziona altri tre punti ed espugna Reggio Emilia nel Friday Night Match di Serie B. Gli azzurri di Dionisi trionfano contro gli uomini dell’ex Signa Massimiliano Alvini con un goal di Matos all’undicesimo. Due giocatori della Fiorentina in campo: Terzic e Zurkowski.

Il difensore si rende protagonista di tantissime sortite offensive concluse con cross invitanti per i compagni. Ottimo il traversone di Terzic sugli sviluppi del quale nasce il gol dell’Empoli, firmato dall’ex attaccante viola Matos. In mezzo al campo Zurkowski si è dato un gran da fare, dominando a livello fisico e sfiorando il gol in più occasioni. Il classe ‘97 ex Gornik ha evidenziato un’ottima gamba e una notevole crescita a livello tattico.