Un ex viola torna in Europa e la Fiorentina… ci guadagna!

C’è un ex Fiorentina pronto a tornare in Europa. Si tratta di Gilberto, che secondo Globoesporte sta per lasciare la Fluminense per passare al Benfica. Le visite mediche sono già programmate e nelle prossime ore arriverà l’ufficialità. Quel che ci interessa di più però è che la Fiorentina ha una percentuale sul giocatore, così che riceverà la metà del costo del cartellino. In attesa di sapere le cifre precise dell’affare, la Fiorentina si gode un’entrata quasi inaspettata.

