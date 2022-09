Un ‘falletto’ da Var che non è mai punizione nel calcio vero. Giusto annullare il gol all’Udinese

La partita tra Udinese e Fiorentina è stata diretta da Maurizio Mariani della sezione di Aprilia.

Nella prima parte del match c’è subito un episodio chiave, ovvero il gol realizzato dall’Udinese che ha deciso la partita. La rete nasce a seguito di un contatto fra Deulofeu (che poi servirà l’assist per Beto) e Venuti. In un’epoca in cui ci siamo abituati a vedere fischiati dei ‘fallettini’, il solo appoggiare la mano sul difensore viola da parte dell’attaccante bianconero, fa scattare subito la protesta. Ma il contatto stesso è leggero, Venuti non fa nulla per rimanere in piedi e nel calcio vero non lo si può considerare fallo. E’ per questo motivo che chi sta davanti al monitor, stavolta, decide di non intervenire a correggere la posizione del primo arbitro, che ha avuto modo di valutare tutto sul campo.

Giusto non dare un calcio di rigore all’Udinese, perché è Deulofeu a franare su Julio in area. Così come è giusto annullare in pieno recupero quello che sarebbe stato il secondo gol dei friulani, per il fuorigioco di Success.