Un falso padre per Traorè? Il giocatore mai arrivato alla Fiorentina rischia ora una lunga squalifica

Vi ricordate Hamed Junior Traorè, il centrocampista “promesso sposo” alla Fiorentina che nell’estate scorsa si trasferì a sorpresa dall’Empoli al Sassuolo? Secondo quanto riferito da la Repubblica lui e il fratello Amad, in forza all’Atalanta, potrebbero aver mentito sull’identità del loro padre per arrivare in Italia. La Procura di Parma ha mosso infatti l’accusa di ‘falso e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina’ nei confronti di cinque persone ivoriane: Bly Blaise Tehe, Marina Edwige Carine Teher (dipendente del club bergamasco), Larissa Ghislaine Teher, Zadi Gildas Abou e Hamed Mamadou Traoré. La posizione del giocatore in Sassuolo in particolare è finita sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti, poiché sarebbe il finto padre dei due giovani calciatori che avrebbero usato tale escamotage per agevolare il loro ingresso in Italia. Hamed Junior e Amad per ora non risultano iscritti nel registro degli indagati ma sono stati ascoltati soltanto in qualità di persone informate dei fatti. Qualora la loro colpevolezza fosse accertata rischierebbero una squalifica. L’Atalanta e il Sassuolo sarebbero in ogni caso completamente estranee alla vicenda.

0 0 vote Article Rating