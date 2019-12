Un feeling davvero speciale

Con la maglia viola Beppe Iachini ha collezionato tra il 1989 e il 1994 ben 126 presenze con due gol, conquistando l’affetto dei tifosi viola per la sua tenacia e determinazione in campo. Da allenatore sulla panchina del Franchi si è già seduto molte volte, ma sempre da avversario della Fiorentina. Il legame con i tifosi viola è durato nel tempo e i suoi saluti alla Curva Fiesole a fine partita sono stati sempre ricambiati dai fiorentini con l’ormai noto coro “Beppe Iachini picchia per noi”. Un feeling che è sempre andato oltre ai colori e ai risultati sportivi e che di certo non potrà far che bene all’ambente gigliato.