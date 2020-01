Un feeling non scontato che può far solo bene alla Fiorentina

Oltre all’ottimo inizio tecnico di Patrick Cutrone con la maglia della Fiorentina, c’è da sottolineare come l’ex attaccante del Milan sia entrato subito in ottimi rapporti coi compagni, specialmente coi colleghi in attacco, su tutti con Dusan Vlahovic.

Non era scontato che tra il classe duemila e l’autore del gol del vantaggio contro l’Atalanta nascesse subito un certo feeling (l’esultanza, dopo la staffetta, al gol di Napoli è lampante). Basti pensare ai malumori che erano arrivati al serbo quando d’estate fu ufficializzato l’arrivo di Pedro, anche lui giovane e attaccante. In questo caso invece, sia l’ex Wolverhampton che il numero ventotto viola, stanno spesso sottolineando come tra i due ci sia un rapporto sano e costruttivo.

Cutrone e Vlahovic inoltre hanno tutte le caratteristiche per giocare insieme (e in Coppa Italia lo si è visto chiaramente) ma possono anche alternarsi fino a che ci sarà il 3-5-2 e Chiesa giocherà davanti.

“Questione di feeling”, cantano Mina e Cocciante: un feeling che può far solo bene alla nuova Fiorentina di Beppe Iachini.