Un finale di stagione per capire il futuro dei giovani della Fiorentina: tra infortuni e contratti, il punto sulla Primavera

Oggi la Primavera della Fiorentina torna in campo alle 15.00 contro il Torino per una sfida fondamentale per mettere al sicuro la salvezza. Mister Aquilani però dovrà fare a meno di alcune pedine. In primis non ci sarà il difensore Lorenzo Chiti, uscito malconcio dalla partita contro il Bologna. Il classe 2001 ex Aglianese è alle prese con un problema alla cartilagine del ginocchio e per lui la stagione sembra essere finita visto che si parla anche di un’operazione a breve. Non ci sarà nemmeno il portiere Federico Brancolini che dopo essere stato escluso dalla finale di Coppa Italia per scelta tecnica, ha subito un infortunio al gomito e attualmente è a Modena per ricevere le cure mediche del caso.

Un finale di stagione che servirà anche per capire il destino di molti giocatori della Fiorentina Primavera. I giocatori classe 2001 diventeranno dall’anno prossimo definitivamente fuoriquota e a loro sarà riservato (almeno in Primavera) l’unico posto destinato a giocatori senza limiti di età. Tanti di questi ragazzi hanno un contratto in scadenza nel 2022 e quest’estate la Fiorentina dovrà capire chi potrà fare al caso della Viola che verrà, magari iniziando dalla classica avventura in prestito. Poi c’è chi un contratto ancora non ce l’ha, come Neri o Milani e a fine giugno potrebbe trovarsi svincolato. Chi invece il contratto l’ha rinnovato è Eduard Duțu, capitano della Primavera che pochi giorni fa ha messo la firma su un contratto rinnovabile di anno in anno.