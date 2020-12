Un fischietto internazionale per Fiorentina-Genoa

Dopo la sconfitta a San Siro contro il Milan, la Fiorentina che dovrà fare a meno di Cesare Prandelli causa positività al Covid 19, tornerà in campo lunedì sera alle 20:45 contro il Genoa. Per quanto riguarda la direzione di gara per il match tra gigliati e rossoblu, l’AIA ha designato Daniele Doveri della sezione di Roma. Sarà coadiuvato da Peretti e Vecchi mentre al VAR ci sarà Banti. Per il match contro il Genoa l’AIA ha comunque deciso di designare un fischietto internazionale come Doveri.

