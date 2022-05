Un futuro alla Fiorentina per Belotti? Cairo: “Spero ancora che possa rinnovare”

A TMW il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato anche di Andrea Belotti, centravanti accostato alla Fiorentina in vista del prossimo mercato: “Di questa situazione si è parlato moltissimo, forse è meglio non parlarne più e vedere cosa accadrà. Io spero molto nel fatto che Belotti possa rinnovare, ci mancherebbe. E’ con noi da sette anni, ha fatto cento gol diventando il secondo miglior marcatore della storia del Torino. Nessuno sarebbe contento se andasse via. Chissà, magari smettendo di parlarne succederà qualcosa”.