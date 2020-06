Un futuro, sorprendentemente, ancora tutto da scrivere

Erick Pulgar, arrivato alla Fiorentina questa estate dopo ottime annate a Bologna, non ha disputato fin qui una grande stagione, vivendo di pochi alti e tanti bassi.

Il cileno ha dimostrato di non essere un regista puro, un playmaker che detta i tempi alla squadra come perno centrale di un centrocampo a tre, nonostante abbia un ottimo piede.

L’arrivo di Amrabat, che gioca in una mediana a due a Verona, potrebbe dare una mano all’ex rossoblu in un’ipotetica coppia di un reparto che potrà anche vedere Castrovilli spostarsi sulla trequarti.

Le ormai storiche voci di un interesse viola per Mandragora, calciatore abbastanza simile a Pulgar, rendono questo finale di campionato ancora più importante per il cileno, che proverà a crescere di rendimento in vista della prossima stagione, la quale dovrà vedere la Fiorentina puntare dritta al ritorno in Europa: con o senza Erick.