Un gesto stupido e incivile nei confronti dell’inviata di Toscana TV. Un dopopartita tutto da dimenticare

Non è stato un grande pomeriggio quello vissuto dalla Fiorentina a Empoli. Più che altro, tanta è stata la delusione, perché nessuno pensava, giunti all’87’ in vantaggio per 1-0, che gli azzurri potessero rimontare, vincendo addirittura la partita.

Ma non è stato un granché nemmeno il dopopartita e questo lo diciamo per quello che è successo all’inviata di Toscana TV, Greta Beccaglia. Mentre era in diretta durante “A Tutto Gol” ha provato a sentire le reazioni dei tifosi viola a questa sconfitta e uno di loro ha pensato bene, nel giorno in cui il mondo del calcio diceva no alla violenza sulle donne, di toccargli il fondoschiena davanti alle telecamere.

Poi parolacce, rabbia e altro ancora: non è stato un momento molto felice per lei (che è rimasta scossa per l’accaduto) e neanche un momento di grande televisione, purtroppo.

A Greta, ovviamente, va la nostra vicinanza e la nostra solidarietà. Sicuramente ci saranno giornate più felici in futuro per lei.