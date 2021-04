“Un giocatore come Venuti fa sempre comodo in una squadra. Kouame? Se non ci mette un po’ del suo non ha speranze”

L’ex giocatore della Fiorentina Daniele Amerini ha parlato a Lady Radio: “Vlahovic? Da 4-5 partite sta dimostrando di aver imparato a fare il lavoro sporco, cosa che prima non dava a vedere. Parte da buonissime basi e sta lavorando molto bene. Venuti? Da una parte non ha mai picchi nelle prestazioni, ma dall’altra non ha mai una parola fuori posto ed è sempre a disposizione. Giocatori come lui fanno davvero comodo, se continua così può solo crescere”.

E poi ha aggiunto: “Kouamé? E’ in un momento difficile, deve tirarsene fuori così come ha saputo fare Vlahovic. E’ vero che il serbo ha potuto godere di una fiducia incondizionata da parte di Prandelli, ma se non ci metti del tuo non hai speranze. Adesso l’importante è continuare a fare punti e magari riavvicinarsi un po’ anche ai tifosi, che sono quelli che davvero vogliono bene della Fiorentina“.