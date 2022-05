Un giocatore della Fiorentina è già sicuro di dover saltare la partita contro la Juventus

Un giocatore della Fiorentina sarà sicuramente assente nel match con la Juventus. Ci riferiamo al centrocampista Youssef Maleh il quale era già in diffida ed è stato ammonito ieri nel corso dell’incontro con la Sampdoria.

Per questo motivo verrà squalificato per una giornata dal giudice sportivo e non ci sarà tra i convocati di Italiano. In sostanza, la stagione del nazionale marocchino è finita con un turno d’anticipo, in una giornata davvero molto triste per lui e per la squadra.

Maleh, nella sua prima stagione nella massima categoria con 28 presenze e due gol realizzati.