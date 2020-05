Un giocatore della Fiorentina in prestito si infortuna gravemente appena prima della ripresa del campionato

Decisamente sfortunato Martin Graiciar. Il giocatore di proprietà della Fiorentina in prestito allo Sparta Praga si è infatti fratturato la clavicola durante un’amichevole. Notizia davvero brutta, considerando anche che l’infortunio arriva proprio nel momento in cui il campionato ceco stava per ricominciare (27). Per Graiciar è stagione finita, così che svaniscono anche le speranze della Fiorentina di vederlo fare un po’ di esperienza.