Qualora fosse possibile, la partita tra Udinese e Fiorentina ci ha fatto vedere come Rodrigo De Paul sia, ampiamente, un giocatore di un’altra categoria.

Ne parliamo perché, tra tutti quei calciatori che sono stati trattati nel corso dell’ultimo anno e mezzo, l’argentino è sicuramente il più qualitativo di tutti, uno in grado di far fare il salto di qualità a qualsiasi squadra del nostro campionato, figuriamoci a quella viola.

De Paul ha gamba e piede allo stesso tempo, nel senso che corre ed è in grado di far gioco. Può giocare nel breve e fare senza sforzo cambi di fronte da 40-50 metri. Senza dimenticarci che ha anche il tiro in porta, un fattore non certo secondario, specie se pensiamo a quello che siamo soliti veder fare (o non fare) ai calciatori della Fiorentina).

Insomma, siamo davanti ad un elemento che valeva e varrebbe qualsiasi sacrificio economico e che soprattutto, sia detto con tutto il rispetto possibile e immaginabile, non sappiamo che cosa ci faccia ancora ad Udine.