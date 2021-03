Un giocatore sempre poco considerato, ma con il quale la Fiorentina si trasforma: il futuro viola passa anche da Bonaventura

Si vede poco, ma si sente eccome Giacomo Bonaventura. L’ex Milan, arrivato in questa stagione alla Fiorentina, sta dando un contributo significativo alla causa pur senza stare troppo sotto la luce dei riflettori.

Lo dicono i numeri, dal momento che con lui in campo dal primo minuto la Fiorentina ha ottenuto 23 punti in 18 partite, mentre quando Bonaventura è mancato o è partito dalla panchina sono arrivati solo 6 punti in 9 gare. Ancora più clamoroso il dato dei gol segnati dai viola, 26 con Jack titolare e appena 7 quando non era tra gli undici iniziali.

Se a questo aggiungiamo la classe e l’esperienza, Bonaventura diventa uno dei protagonisti indiscussi di questa stagione pur senza dare mai l’impressione di essere un titolare inamovibile. Questo a causa di una condizione fisica che a volte gli ha giocato brutti scherzi, ma forse anche del suo passato. Non erano pochi infatti quelli che storsero il naso quando arrivò, magari per via degli ultimi anni non certo da protagonista con la maglia del Milan.

Invece Bonaventura ha dimostrato di essere ancora un giocatore più che valido, oltre che un professionista estremamente serio e legato alla maglia. Motivi sufficienti per considerarlo uno degli elementi che potranno far parte della nuova Fiorentina della prossima stagione, che tutti noi speriamo possa essere ben diversa da quella attuale.