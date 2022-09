Un giocatore unico nella rosa della Fiorentina. La necessaria gestione di Jack Bonaventura

Qualità, tecnica e capacità di inventare una giocata che possa cambiare la partita sono caratteristiche che alzano il livello di un giocatore. Chi le ha nel centrocampo della Fiorentina è sicuramente Giacomo Bonaventura, che però ultimamente non è riuscito a metterle più di tanto in mostra.

L’ex Milan sta attraversando un momento complicato sotto vari punti di vista, a partire dall’aspetto strettamente personale della scomparsa del padre. C’è poi, soprattutto, una componente fisica che a 33 anni diventa fisiologica e che per questo non va sottovalutata. Qualche acciacco e affaticamento che inevitabilmente finiscono per influire sulle prestazioni.

Italiano lo sa bene, e per questo utilizzerà una gestione particolarmente attenta di Bonaventura. Non sempre titolare, qualche volta subentrante e altre magari mai in campo. La Fiorentina avrebbe sempre bisogno di un giocatore così, ma non si può correre il rischio di perderlo. Classe, invenzione e talento sono doti da maneggiare con cura.