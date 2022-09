Un gioco “d’esterno” che non ha dato i frutti sperati. Calano le ali e la Fiorentina si spenge

Anche ieri la Fiorentina contro il Riga , come sottolinea La Nazione, a provato a sfondare la difesa avversaria attraverso il gioco degli esterni. Nel primo tempo Kouamé e Ikoné, nel secondo Sottil e in parte Saponara. L’aiuto arriva anche da dietro, dove Biraghi e Dodo spingono tanto, quasi da quindi di centrocampo. Tanti cross e palle messe in mezzo, alla fine quella decisiva si rivela del capitano viola per la girata di Barak in rete. Pieno piano il rendimento degli eterni si affievolisce e co loro anche la Fiorentina.

Un Kouamé che gioca un primo tempo a livelli normali, Ikoné che si mangia un gol al limite del clamoroso chiude un’altra prestazione negativa, Sottil ci prova invano, Saponara aggiunge poco o niente. Si spengono gli esterni, si spenge la Fiorentina.