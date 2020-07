Un giovane allenatore toscano ingaggiato per lo staff delle giovanili della Fiorentina

Si chiama Leonardo Morgantini, trent’anni, giovanissimo allenatore di Chiusi che per alcuni anni ha allenato anche le giovanili della squadra biancorossa. In particolare ha lavorato con gli Esordienti e la Under 17. Secondo quanto riportato dal sito primapaginachiusi.it Morgantini è stato messo sotto contratto dalla Fiorentina per lavorare nel settore giovanile della squadra viola.

0 0 vote Article Rating