Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com il centrocampista della Fiorentina classe 1999 Marco Morozzi andrà in prestito secco in Serie C al Ravenna. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’ufficialità del trasferimento. Il centrocampista aveva giocato l’ultima stagione al Francavilla sempre in Serie C.

