Un giovane della Primavera della Fiorentina potrebbe fare il salto nel “calcio dei grandi”

Per Christian Koffi potrebbe essere arrivato il momento del grande salto nel calcio dei grandi. Il giocatore della Fiorentina Primavera ha infatti diverse richieste in Inghilterra. Secondo goal.com, su di lui c’è l’interesse di Fulham (impegnato nei play-off per tornare in Premier League) e Bristol City. Koffi tra l’altro era finito nel mirino di un club inflese, il Liverpool, quando ancora era giovanissimo, ma fu poi Corvino a battere la concorrenza portandolo a Firenze.

