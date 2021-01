Un giovane lascia ufficialmente la Fiorentina e torna in patria

E’ durata tre anni l’avventura alla Fiorentina di Nino Kukovec. L’attaccante classe 2001, infatti, ha ufficialmente lasciato il club viola per tornare in Slovenia, dove vestirà la maglia dell’NK Celjo. Ad annunciarlo è stato lo stesso club, che ha tesserato Kukovec dopo che quest’ultimo aveva rescisso il contratto con la Fiorentina. Arrivato in riva all’Arno dal Maribor, la punta serba ha vinto per due volte la Coppa Italia con la Primavera viola. Piuttosto modesti i suoi numeri: 34 presenze e 3 gol.

Lo stesso Kukovec ha poi commentato il trasferimento: “Sono felice di aver firmato con il Celje. Ho imparato molto in Italia in tre anni, e ora voglio portare la mia esperienza nel mio nuovo club, con il quale spero di raggiungere risultati positivi e quanto più successo possibile”.