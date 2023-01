Un giovane portiere della Fiorentina Primavera torna a casa in prestito

Oggi la Fiorentina Primavera torna in campo alle 15, al Torrini contro la Roma capolista in campionato. Intanto, la squadra di Aquilani è stata già leggermente ritoccata sul fronte calciomercato. Come riportato da Mondoprimavera.com, il portiere classe 2004 Tommaso Bertini ha lasciato la Viola per un prestito di sei mesi.

La destinazione del ragazzo è casa sua, ovvero Prato: Bertini potrà fare esperienza in Serie D per poi tornare alla base il 30 giugno 2023. Per lui è stato molto difficile trovare spazio, con l’esplosione di Tommaso Martinelli e l’affidabilità del ‘secondo’ Tognetti.