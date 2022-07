Un giovane portiere fiorentino cambia casacca: pronta un’altra esperienza in Serie D per Ricco

Il Ravenna, formazione di Serie D, ha annunciato di avere raggiunto l’accordo per il tesseramento del portiere classe 2003 Jacopo Ricco della Fiorentina. Nato a Firenze, è cresciuto nel vivaio viola dove ha compiuto tutta la trafila fino alla Primavera e vanta anche quattro convocazioni in Prima Squadra. Nella passata stagione ha esordito in Serie D con un prestito all’Aglianese, con la quale ha totalizzato 33 presenze.

Ecco le prime parole di Ricco al Ravenna: “La scelta di venire qui è stata semplice, perché nella scorsa stagione avendola affrontata l’ho trovato una delle squadre più forti e sento una grande voglia di rifarsi dopo non essere riuscita a vincere il campionato”.