Un giovane trequartista dal Bari alla Fiorentina? L’operazione si può ripetere e a beneficiarne sarebbe Aquilani

In Puglia, al Bari in particolare, la Fiorentina pescò già bene 4 anni fa con Gaetano Castrovilli e l’operazione ora si può ripetere con un protagonista diverso ovviamente ma dalle caratteristiche molto simili. Parliamo di Giovanni Mercurio, trequartista classe 2003 prodotto proprio del vivaio barese con all’attivo già alcune presenze e un gol in Serie C. Secondo gianlucadimarzio.com, l’operazione tra Fiorentina e Bari potrebbe concretizzarsi con un prestito e diritto di riscatto a 800.000 euro: il calciatore sarebbe poi aggregato alla Primavera di Aquilani. La prossima settimana potrebbe arrivare la definizione dell’affare.