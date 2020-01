Un giovane viola tra le pedine più richieste della formazione gigliata ma…

La Fiorentina è molto attiva sul mercato, non soltanto in entrata ma anche in uscita. Secondo quanto riporta Alfredopedullà.com, una delle pedine viola più richieste è Riccardo Sottil: l’esterno classe 1999 ha tante offerte, ma la squadra di Commisso non vorrebbe privarsene. Capitolo Luca Ranieri: per il duttile difensore classe ’99 l’Empoli spinge ed è in vantaggio rispetto a Pescara e Cremonese.