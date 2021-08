Un giro di difensori…che potrebbe portare Milenkovic alla Juventus e un bianconero a vestire la maglia della Fiorentina. Nastasic candidato a rimpolpare la difesa

Si sta delineando un giro di difensori che potrebbe coinvolgere Milenkovic e la Fiorentina.

Stando a quello che si legge stamani su La Nazione, dovrebbe essere imminente l’arrivo di Demiral, via Juventus, all’Atalanta. Innesto che darebbe il via libera alla cessione di Romero al Tottenham. Per questo gli Spurs stanno mollando la strada che porta a Milenkovic, il quale diventerebbe il principale obiettivo della Juventus. Nelle prossime ore il suo procuratore, Ramadani, dovrebbe incontrare il club bianconero per parlarne.

Nastasic invece resta un serio candidato a rimpolpare il reparto arretrato viola. Ma si sta facendo spazio, sempre secondo il giornale fiorentino, anche l’ipotesi che nell’eventuale affare Milenkovic la Juventus possa inserire un giocatore gradito come Rugani. Da capire se come parziale ’sconto’ oppure con la formula del prestito, magari con riscatto a una cifra prefissata.