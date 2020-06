Un grande ex della Fiorentina pronto all’esperienza alla Juventus?

Un clamoroso ritorno in Italia per Stefan Savic? Secondo quanto si apprende da AS, sull’ex giocatore della Fiorentina sarebbe piombata la Juventus. Savic è stato in Italia solo alla Fiorentina dove ha giocato 108 partite dimostrandosi un grande difensore tanto poi da esser ceduto all’Atletico Madrid, squadra che ne detiene il cartellino.

Savic ha portato tanti soldi nelle casse viole, ma è anche entrato nei cuori di tanti tifosi per le sue qualità in campo. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo, i bianconeri sarebbero molto interessanti a riportare in Italia Savic visto il suo costo, circa venticinque milioni.