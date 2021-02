Un grande giocatore per reparto: Commisso pronto a far fare il salto di qualità alla squadra. E il centrocampista è già stato individuato

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso è pronto a fare nuovi investimenti. Tutto questo per far fare alla squadra il tanto atteso salto di qualità. Su La Gazzetta dello Sport si legge che l’idea del numero uno viola è quella di acquistare un grande giocatore per reparto. Questo è l’input girato al DG Joe Barone e al DS Daniele Pradè.

Per il momento la Fiorentina ha individuato il centrocampista. Il club viola è molto avanti nella trattativa con l’Arsenal per Lucas Torreira, che in questa stagione gli inglesi hanno dato in prestito all’Atletico Madrid. L’uruguaiano avrebbe già dato il suo via libera al ritorno in Italia, dove ha già giocato con le maglie di Pescara e Sampdoria. Alla Fiorentina dovrebbe far coppia in mezzo al campo con il confermatissimo Amrabat.