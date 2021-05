“Un grande polo del divertimento intorno al Franchi. Torre di Maratona e scale elicoidali verranno sicuramente mantenute”

L’architetto Andrea Maffei sarà uno di quelli che parteciperà al bando per il rifacimento dello stadio Artemio Franchi. L’attuale casa della Fiorentina sarà profondamente cambiata dopo questo restyling, una sfida affascinante anche per chi, a Firenze, ha progettato assieme ad Isozaki, la celebre Loggia per l’uscita degli Uffizi.

“L’edificio di Nervi è uno dei grandi capolavori dell’architettura italiana – spiega Maffei a La Nazione – e quindi cercare di progettarne una trasformazione sarebbe certamente affascinante. Anche se mi sembra che la riqualificazione non riguardi solo lo stadio ma tutta l’area intorno, praticamente l’intero quartiere di Campo di Marte”.

Poi aggiunge: “Ormai gli stadi vanno pensati con funzioni commerciali, a volte persino alberghiere, oppure con locali e cinema, come ad esempio avviene in Inghilterra. Diventano insomma punti di attrazione, al cui interno nasce una macchina dell’entertainment, del divertimento. E non escludo che tutto questo si possa fare anche nel vostro impianto di Nervi. Si tratta solo di prevedere un ampliamento e una riprogettazione in modo intelligente”.

Quali elementi dovranno essere mantenuti? Maffei ha le idee chiare: “Sicuramente la torre di maratona, le scale elicoidali e molte altre strutture esistenti, ma ciò non toglie che si possano aggiungere parti nuove che ben si integrano con l’esistente”.