Un grande portiere pronto a finire sul mercato. E la Fiorentina potrebbe pensarci se Dragowski partisse davvero

Salvatore Sirigu potrebbe non essere più il portiere del Torino nella prossima stagione. Secondo calciomercato.com, l’ex Psg ha rotto con la società granata tanto che, a salvezza raggiunta, ha preferito non giocare le ultime due partite di campionato. Una sorta di addio anticipato, per un portiere che a questo punto potrebbe diventare una ghiotta occasione di mercato per tante squadre. In pole position c’è la Roma, che non soddisfatta della stagione di Pau Lopez potrebbe cambiare di nuovo tra i pali. Ma Sirigu potrebbe diventare un’opzione anche per la Fiorentina, nel caso partisse Dragowski. Sul polacco si rincorrono da settimane voci che lo vedrebbero partente nella prossima sessione di mercato, eventualità che lascerebbe i viola con il solo Terracciano. A quel punto sarebbe necessario trovare un altro portiere, e Sirigu potrebbe rappresentare il giusto mix tra esperienza e valore tecnico. Ovviamente si tratta solo di ipotesi, almeno finché Dragowski sarà un giocatore della Fiorentina. La società, con tanti ruoli da sistemare, vorrebbe cercare di non spendere anche per il portiere. Ma se il polacco manifestasse la volontà di partire, per Sirigu potrebbe essere fatto più di un pensierino.

0 0 vote Article Rating