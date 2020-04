Un grande rimpianto della Fiorentina poi ri-sbocciato altrove: la strana vicenda Muriel

Oggi è il compleanno di uno dei più grandi rimpianti viola. Sì perché compie ventinove anni Luis Muriel, attaccante colombiano in forza all’Atalanta. La punta dei Cafeteros raggiunse Firenze nel giorno del Capodanno 2019, dando immensa gioia ai tifosi della Fiorentina.

Muriel arrivò in riva d’Arno dal Siviglia con un prestito con diritto di riscatto. L’ex Direttore Sportivo Pantaleo Corvino riuscì a sconfiggere la concorrenza del Milan, riportando l’asso colombiano in Italia.

Dalla gioia a passare alla tristezza c’è voluto poco perché quella squadra ha lottato per ben altri obiettivi tra cambi d’allenatore, malumori ed una situazione societaria instabile.

Ventitre partite, nove gol e due assist. Un discreto bottino per sola metà stagione in viola. Peccato però che a fine stagione non sia stato esercitato il diritto di riscatto che era fissato a quindici milioni.

Infatti, la Fiorentina, complice anche il cambio di proprietà e le volontà della passata gestione, ha permesso al giocatore di tornare al Siviglia che, poi, ha girato subito all’Atalanta per diciotto milioni.

Il resto è presente perchè Muriel con la maglia della Dea ha realizzato quattordici reti in ventotto partite.

Inutile dire che un giocatore come Muriel avrebbe fatto un gran comodo alla Fiorentina in questa stagione, ma anche il colombiano purtroppo è finito nella lista dei grandi rimpianti viola non riscattati.