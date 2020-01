Un grave errore passato quasi in sordina

A parlare a posteriori siamo bravi tutti, ma in molti alla notizia del mancato riscatto da parte della Fiorentina per Luis Muriel qualche mese fa storsero il naso. Il suo addio passò quasi in sordina, complice l’arrivo di Commisso a Firenze e l’inizio della nuova Fiorentina di proprietà a stelle e strisce. In ogni caso chi sembrava non essere d’accordo con la permanenza del colombiano a Firenze era Vincenzo Montella, dato che anche Corvino sembrava intenzionato a non riscattare l’attaccante dal Siviglia. Il feeling tra l’allenatore e Muriel non è mai stato ottimo e, insieme al grave infortunio che il giocatore ha subito in estate con la propria Nazionale, sono stati due fattori fondamentali che hanno fatto sì che l’avventura del giocatore a Firenze finisse solo dopo sei mesi.

Il malcontento di alcuni tifosi viola dopo il suo approdo all’Atalanta si è rivelato di certo azzeccato, visto che Muriel fino ad oggi ha segnato ben 11 reti in 20 partite giocate. Nonostante la sua tipica incostanza, il colombiano conosce molto bene la Serie A e in un periodo così avrebbe fatto più che comodo alla squadra viola, visti anche i tanti problemi avuti con il reparto offensivo in questa prima parte di campionato.