Un gravissimo lutto colpisce l’ex Fiorentina Liverani

Grave lutto per l’allenatore del Cagliari Fabio Liverani: nelle scorse ore è infatti venuta a mancare la moglie Federica. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social giunti al 46enne tecnico romano. Tra questi anche quello delle squadre che ha allenato, tra cui la Fiorentina, precedentemente nel corso della sua carriera come il Lecce (con cui era stato protagonista di un doppio salto dalla Serie C alla Serie A) che è stato tra i primi a mostrare vicinanza a Liverani e ai giovanissimi figli Mattia e Lucrezia (13 anni) dando per primo la notizia.

Dalla redazione di FiorentinaNews.com un grande abbraccio all’ex viola per la grave perdita subita.