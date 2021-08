Un gruppo che i dirigenti della Fiorentina ritiene affidabile e competitivo. Uscite compensate con altrettante entrate, ma con un’unica eccezione…

La rosa della Fiorentina è definitiva? Sicuramente no. Ma la linea di mercato dei dirigenti viola sta segue alcuni criteri precisi, secondo il Corriere dello Sport-Stadio.

Innanzitutto, il gruppo già così è ritenuto affidabile e competitivo.

In secondo luogo, le eventuali uscite saranno compensate con altrettante entrate, insomma prima le cessioni e poi gli acquisti.

Con un’eccezione: l’arrivo di un regista è una necessità, perché in quella casella la Fiorentina ha il solo e solito Pulgar che playmaker di suo non è per caratteristiche. Lì la società viola è attenta sul mercato e segue l’evolversi di alcune vicende.