Un’importante pedina dell’Inter verso il forfait, Inzaghi studia le soluzioni a centrocampo in vista della Fiorentina

Con tutta probabilità Marcelo Brozovic non sarà tra gli undici titolari che Simone Inzaghi manderà in campo contro la Fiorentina domani sera. Secondo quanto riporta Sky Sport, il centrocampista croato dell’Inter potrebbe addirittura non essere convocato in vista del match contro i ragazzi di Italiano, con l’allenatore nerazzurro che in queste ore sta studiando le possibili alternative in mezzo al campo.

Al momento l’ipotesi più probabile è quella di vedere tra le fila interiste Calhanoglu regista e Vidal mezzala. Quello che è sicuro è che Inzaghi non avrà a disposizione, almeno dall’inizio, una pedina importante per il suo gioco.