Un incontro che ha segnato una svolta: Ora sì che Milenkovic vede viola

Una vera e propria svolta. L’ultimo incontro tra la Fiorentina e l’agente di Nikola Milenkovic, Fali Ramadani, ha fatto crescere notevolmente la percentuale di permanenza in viola del difensore serbo.

Questo vertice è stato importante ma ancora non decisivo, anche perché di gente che ha messo addosso gli occhi al centrale ce n’è parecchia a giro: Juventus, Inter, Arsenal e Siviglia. Ma ancora non sono arrivate offerte congrue ed è per questo motivo che il giocatore sta prendendo adesso in seria considerazione l’offerta di rinnovo triennale arrivatagli circa dieci giorni fa da parte dei dirigenti gigliati.

Qualora firmasse il rinnovo, Milenkovic andrebbe a guadagnare oltre tre milioni di euro all’anno.