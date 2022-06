Un incontro dove ci saranno (quasi) tutti. Barone è rientrato in Italia, ieri chiacchiere anticipate

L’avventura da allenatore di Vincenzo Italiano continuerà sulla panchina della Fiorentina: oggi, con l’incontro tra le parti, arriverà la conferma. Come già anticipato in precedenza, il suo nuovo contratto aumenterà le cifre, tanto che, con i bonus, l’allenatore potrà arrivare a guadagnare 2 milioni di € a stagione. La scadenza è prevista per il 2025.

In particolare, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, oggi saranno presenti tutti, o quasi. Mancherà, logicamente, il presidente Rocco Commisso, che rimane negli Stati Uniti. Ma intanto, il DG Joe Barone è rientrato ieri in Italia ed è stato presente all’assemblea di Lega A a Milano. Con ogni probabilità, assieme a Italiano, ci saranno anche l’avvocato Caliandro e il suo agente Fali Ramadani, con il quale si è già incontrato ieri a Roma. I due sono stati raggiunti più tardi dal DS Daniele Pradè.