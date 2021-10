Un incontro tra Koulibaly e il tifoso della Fiorentina che lo offese. Nardella ha un’idea su dove e come farlo avvenire

Il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, vuol parlare col tifoso della Fiorentina che lo insultò al termine della partita del 3 ottobre scorso. E subito il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha preso la palla al balzo per far da promotore dell’incontro tra il calciatore e il sostenitore gigliato.

L’obiettivo del primo cittadino, si legge su La Nazione, sarebbe quella di trasformare l’evento negativo in un motivo di crescita e arricchimento sociale. L’idea è quella di far incontrare i due in una scuola, con lo scopo di portare un messaggio nuovo, assolutamente anti razzista, e che condanni i fatti avvenuti allo stadio Franchi.