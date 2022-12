Un ingaggio e delle cifre che spaventano Corvino

Il Lecce ha provato ad informarsi con la Fiorentina per capire la situazione e costi (cartellino e ingaggio) di Youssef Maleh.

Cifre che hanno spaventato il responsabile dell’area tecnica dei salentini, ed ex viola, Pantaleo Corvino. Per il momento il giovane centrocampista che la Fiorentina ha pescato l’anno scorso in Serie B, è fuori dalla portata dei giallorossi.

Maleh comunque sembra destinato a lasciare Firenze nel corso del prossimo mercato invernale al pari di Zurkowski e Benassi.