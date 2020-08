Un intreccio di mercato tra Inter e Cagliari potrebbe cancellare in un colpo solo due eventuali alternative a Dragowski

In un colpo solo, l’Inter potrebbe soffiare due portieri alla Fiorentina. Andiamo con ordine: come abbiamo già scritto, Dragowski non si muove a meno che non arrivi un’offerta di almeno 15/20 milioni. La situazione non è cambiata, ma è probabile che Pradè abbia comunque individuato delle soluzioni preventive. Queste, ad oggi, corrispondono ai nomi di Cragno e Sirigu. Due grandi portieri, dal momento che se dovesse perdere Dragowski la Fiorentina dovrebbe sostituirlo con un profilo importante. Tuttavia, e qui torniamo alla questione iniziale, l’Inter avrebbe chiesto al Cagliari proprio Cragno, nell’ottica di un investimento per il post Handanovic. Se l’operazione andasse in porto, i sardi andrebbero allora su Sirigu, che tra l’altro tornerebbe volentieri nella sua regione. Insomma, se questo intreccio di mercato si realizzasse davvero la Fiorentina vedrebbe sfumare in un solo colpo due possibili obiettivi per la porta. E in tal caso, visti i prezzi di oggi, farebbe bene a pensarci due volte prima di privarsi di Dragowski.

