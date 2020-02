Un investimento che rischia di andare completamente perso: si può parlare di fallimento per Bernardeschi alla Juventus?

40 milioni di euro. Questo la cifra spesa dalla Juventus nel 2017, per prelevare dalla Fiorentina Federico Bernardeschi. Un investimento, sottolinea La Gazzetta dello Sport, che adesso i bianconeri rischiano di perdere visto lo scarso rendimento del giocatore. Pensare che Bernardeschi non gioca titolare dallo scorso 7 Dicembre contro la Lazio, mentre negli ultimi due mesi ha collezionato appena 25 minuti. Senza contare che in generale, in questi anni alla Juventus, Bernardeschi non è stato praticamente mai decisivo e sempre visto come una seconda scelta. E’ chiaro dunque che al termine della stagione la società bianconera dovrà decidere cosa fare con lui, ma il suo futuro sembra lontano da Torino. Chissà se alla Fiorentina in questi anni avrebbe fatto comodo Bernardeschi. Di sicuro, alla Juventus, quasi per niente.