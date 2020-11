Un Jack pronto a uscire dall’anonimato. E sarà pedina preziosa per la nuova fase offensiva viola

L’anonimato non è status (calcistico) che appartiene a Giacomo “Jack” Bonaventura, meno che mai se serve a mascherare le difficoltà oggettive di rendimento, neanche queste così abituali nel suo bagaglio di esperienze. Il fatto è che anonimato e difficoltà si sono miscelate perfettamente, ma l’ex Milan è più che mai deciso a tornare a status e livelli che gli sono consoni: l’arrivo in panchina di Cesare Prandelli e le conseguenti novità di modulo e di posizioni tattiche, rappresentano un’occasione da non fallire. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il cambio di allenatore porta con sé il restyling tattico che nel caso di Prandelli al posto di Iachini significa essenzialmente avvicinare il 31enne di scuola Atalanta alla porta avversaria e ciò avverrà a maggior ragione nel momento in cui la Fiorentina assumerà in maniera definitiva una fisionomia riconducibile al 4-2-3-1 e dintorni. Non sarà una cosa automatica, ma sarà una cosa che il tecnico di Orzinuovi ha in mente per aggiungere risorse in fase offensiva. Per questo vale la pena puntare sul Jack.

