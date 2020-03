Un JACKpot di motivi per Pradè e la Fiorentina per chiudere l’affare

Il programma della Fiorentina di Commisso è di quelli ambiziosi e la prossima finestra di mercato potrà già essere il banco di prova per i buoni propositi del Presidente viola. Daniele Pradè si è mosso con lungimiranza nel mercato di gennaio, e a giugno potrebbero arrivare ulteriori pedine per rendere ancora “più omogenea” la rosa della Fiorentina, tanto per spiegarla cone le poche parole espresse da Iachini prima del mercato invernale. A questo proposito, Giacomo Bonaventura ha tutte le carte in regola per poter eventualmente rappresentare una pedina importante per la Fiorentina.

DUTTILITA’ AL POTERE, MA NON SOLO…

Un po’ com’era Jorgensen nella prima Fiorentina di Prandelli, Bonaventura può ricoprire più ruoli dalla metà campo in su. Il centrocampista del Milan in scadenza il prossimo giugno può ricoprire il ruolo di mezz’ala, trequartista e anche esterno d’attacco. In passato, infortuni permettendo, Jack ha dimostrato di avere una gran bella confidenza anche col gol, caratteristica che ovviamente non guasta mai. In caso di un’eventuale partenza di Benassi in estate, il classe ’87 lo rimpiazzerebbe benissimo nel ruolo di “bomber per caso”. Ma oltre alla nota dolente dei frequenti infortuni del centrocampista ex Atalanta, c’è un altro elemento da sottolineare a suo vantaggio (e chissà, magari anche a vantaggio della Fiorentina): l’esperienza. La compagine viola è una squadra molto giovane che necessita per forza di cose di essere rafforzata anche sotto il punto di vista dell’esperienza in campo. Per provare a portare Bonaventura in riva all’Arno insomma, c’è un vero e proprio…JACKPOT di motivi!