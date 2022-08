Un jolly che fa comodo a Italiano: Benassi verso la permanenza alla Fiorentina

Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com potrebbe essere ancora Fiorentina per Marco Benassi. Dopo le voci di una possibile partenza, sono in rialzo per il giocatore viola le possibilità di una permanenza a Firenze. Reduce dai sei mesi in prestito all’Empoli nella scorsa stagione, con Italiano è diventato un’alternativa per la fascia destra. Lo stesso allenatore viola, dopo la partita contro l’Empoli, ha confessato di aver pensato tanto al ballottaggio tra lui e Dodô come terzino destro titolare, viste le condizioni non ottime di Venuti.

Anche lo stato fisico del brasiliano non è ancora al massimo e Benassi è una carta importante nel mazzo dell’allenatore viola per non rimanere scoperto in un ruolo importante. Le partite quest’anno sono tante e le occasioni ci saranno. Un’inaspettata permanenza in viola per lui?